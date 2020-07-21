هدوء أمام لجان الثانوية العامة في شارع الهرم

توافد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي الرياضة في اليوم الأخير لماراثون الامتحانات على مدارس شارع الهرم بالجيزة، لأداء امتحان مادة الرياضيات البحتة والتي تشمل الجبر والهندسة الفراغية، منذ الثامنة صباحا، قبل أن تغلق اللجان أبوابها في تمام التاسعة، وسط إجراءات وقائية شملت بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة، استعدادا لبدء الامتحان بحلول الساعة العاشرة ولمدة ساعتان.

وشهدت محيط اللجان هدوءا كبيرا بعد تواجد، عدد قليل، من أولياء الأمور، الذين انخفضت أعدادهم بشكل ملحوظ مقارنة بباقي أيام الامتحانات والتي انطلقت أواخر الشهر الماضي، وانصرفوا جميعا بعد غلق أبواب اللجان اتباعا للتعليمات الأمنية، ما ساهم في سهولة حركة سير المركبات في الشارع دون زحام أو تكدس.