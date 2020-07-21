كاليفورنيا تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا تصل لـ11800 حالة

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" تسجيل ولاية كاليفورنيا الأمريكية زيادة تربو على 11800 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، بينما تدفع إدارة الرئيس دونالد ترامب في اتجاه فتح المدارس بغية مساعدة الأعمال على العودة إلى طبيعتها.

ولو كانت كاليفورنيا دولة لباتت الخامسة عالميا من حيث حالات الإصابة، التي تبلغ فيها حاليا نحو 400 ألف لتأتي بذلك خلف الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا.

وهذه المرة الأولى التي تُبلغ فيها كاليفورنيا عن أكثر من عشرة آلاف إصابة بالفيروس المستجد منذ تسجيلها رقما قياسيا بلغ 10861 حالة في 14 يوليو.

وأبلغت فلوريدا عن أكثر من عشرة آلاف حالة جديدة يوميا خلال الأيام الستة الماضية، وأعلنت تكساس عما يفوق عشرة آلاف أيضا في خمسة أيام من السبعة الماضية.

ومقاطعة لوس أنجليس هي أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في كاليفورنيا، إذ سجلت حتى أمس 160 ألف حالة تكتظ بها المستشفيات.

وفي مسعى لمكافحة الجائحة، عمد حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم إلى إغلاق الولاية مجددا. وإضافة إلى إغلاق الحانات، أمر بإغلاق المطاعم ودور السنيما وحدائق الحيوان والمتاحف. ويتعين على صالات الرياضة والكنائس وصالونات تصفيف الشعر الإغلاق في أكثر 30 مقاطعة تضررا بالفيروس في الولاية.

وتضم كاليفورنيا وادي السيليكون معقل شركات التكنولوجيا، واستوديوهات هوليوود للتصوير السنيمائي، ومنتجع ديزني لاند في أنهايم.

وعلقت شركة والت ديزني خطط معاودة فتح "عالم ديزني" في كاليفورنيا، لكنها استأنفت نشاطه في فلوريدا يوم 11 يوليو.