تعليم أسيوط: لم يتم رصد أية تأخيرات في امتحان مادة الرياضة البحتة

بدأ طلاب الثانوية العامة بأسيوط، أداء آخر امتحان في ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، حيث يؤدي طلاب قسم العلمى شعبة رياضيات الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية، وذلك وسط تكثيف أمني وإجراءات احترازية وفرتها محافظة أسيوط ومديرية التربية والتعليم لهذا الشأن، حيث توافد الطلاب على اللجان مرتدين "الكمامة" للوقاية من فيروس كورونا.

وذكر مصدر بتعليم أسيوط، أن جميع اللجان بدأت في موعدها ولم يتم رصد آية تأخير في أي منها كما أن غرفة عمليات امتحان الثانوية العامة لم ترصد أي مشاكل حتى الآن.

وأضاف المصدر، أن امتحانات هذا العام شهدت إجراءات وضوابط جادة وضعتها الوزارة والمديرية تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من شارك في أعمال الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الضوابط تمثلت في تركيب بوابات تعقيم بجميع لجان الامتحانات المُختلفة، كما جرى تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات، كما شملت توزيع الكمامات على المترددين على اللجان سواء طلاب أو عاملين، بالإضافة إلى توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أي حالات اشتباه بكورونا.

يشار إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة في محافظة أسيوط الذين من لهم حق أداء الامتحان بلغ هذا العام 27 ألف و400 طالب وطالبة يؤدون، الامتحان في 94 لجنة، بينها لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين.