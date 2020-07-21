الثانوية العامة تودع "موسم كورونا" بـ"الجبر والهندسة الفراغية"

يصل اليوم قطار امتحانات الثانوية العامة إلى محطته الأخيرة، من خلال أداء طلاب الشعبة الرياضية، الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، فى آخر أيام امتحانات الدور الأول، بعدما أتم طلاب الشعبة الأدبية وعلمى علوم امتحاناتهم، أمس الأول، بأداء مادتى الجيولوجيا، وعلم النفس.

وناقش، أمس، الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، مع المشرفين على تقدير الدرجات، نموذج إجابة امتحان مادة علم النفس والاجتماع، قبل البدء فى تصحيح العينة العشوائية خلال الأسبوع الجارى، للوقوف على نموذج الإجابة النهائية، وبدء عملية التصحيح لجميع الطلاب، وأكد «حجازى» تقدير درجات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لبحث نموذج الإجابة، وتوحيد منهجية التصحيح، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير، لضمان تحقيق العدالة بين الجميع. وأشار إلى أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدّرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة، وبما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.

وأدى طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية، أمس، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما أدى طلاب الشعبة الإسلامية مادة الإنشاء.

وأكدت غرفة العمليات المركزية للثانوية الأزهرية لـ«الوطن»، أن القطاع لم يتلق أى شكاوى بشأن الامتحان، فكان فى مستوى الطالب المتوسط، وكانت نسبة الحضور مرتفعة للغاية، وهناك تعاون كبير من قبل الطلاب، بشأن تقبل الإجراءات الاحترازية التى يتم تفعيلها فى اللجان، وليس هناك أى مخالفات إلكترونية خاصة بالامتحان. وأوضحت الغرفة أن الأسئلة لم تتجاوز المقرر الدراسى حتى 15 مارس 2020، وابتعدت عن الألغاز.