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محمود مسلم

التعليم تنفي تسريب امتحانات الثانوية: لا تنساقوا وراء مثيري البلبلة

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الوطن
10:13 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لما تم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم الثلاثاء لطلاب الثانوية العامة.

وأوضحت أن هذه الصور ولا علاقة لها بالامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم هي صور لامتحانات الأعوام السابقة.

وأهابت وزارة التعليم بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.

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