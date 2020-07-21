التعليم تنفي تسريب امتحانات الثانوية: لا تنساقوا وراء مثيري البلبلة

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لما تم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم الثلاثاء لطلاب الثانوية العامة.

وأوضحت أن هذه الصور ولا علاقة لها بالامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم هي صور لامتحانات الأعوام السابقة.

وأهابت وزارة التعليم بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.