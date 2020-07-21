ضبط عاطل وربة منزل بحوزتهما 500 جرام فودو مخدر

ألقت مباحث قسم الخصوص القبض على عاطل وربة منزل لقيامهما بالاتجار في المخدرات بحوزتهما 500 جرام فودو وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، تفيد قيام عاطل وربة منزل بترويج المخدرات في مدينة الخصوص.

وفي أحد الأكمنة تمكن المقدم محمد شديد رئيس مباحث القسم من القبض على المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما 500 جرام من مخدر الفودو ومبلغ مالي وهاتفي محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين للتواصل مع زبائنهما لتسهيل ترويج المخدرات وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.