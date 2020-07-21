وزير جنوب أفريقي يدخل المستشفى بعد إصابته بكورونا

ذكرت الرئاسة في جنوب أفريقيا، في بيان، أنّ جويدي مانتاشي وزير الموارد المعدنية، دخل مستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل نحو أسبوع.

وأضاف البيان الصادر في وقت متأخر من مساء أمس، أنّ هذه الخطوة التي جاءت بناء على نصيحة طبيب الأسرة، ستوفر له رعاية ومتابعة طبية أفضل، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأصبحت جنوب أفريقيا بؤرة لفيروس كورونا في القارة السمراء، بعد تسجيل إصابات مرتفعة بالفيروس التاجي، وأصبحت الدولة الخامسة في معدل الإصابات العالمي بعد تجاوزها الـ350 ألف حالة، وتأتي خلف الولايات المتحدة، والبرازيل، والهند، وروسيا، على الترتيب.