حشيش: سحب 60 ألف عينة لتحديد أي تغير في فيروس كورونا

قال الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية في مصر، إن فيروس كورونا تحت المتابعة والرقابة من منظمة الصحة العالمية وهناك حوالي 60 ألف خريطة جينية لـ60 ألف عينة مسحوبة لمراقبة التغير الجيني في الفيروس نفسه، وحتى الآن لا يوجد تغيرات تؤثر على طبيعة الفيروس أو انتقاله وتأثيره والعدوى التي نشأ منها.

وأضاف حشيش، خلال لقاءه مع كاميرا برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية MBC MASR، أن هناك تقريبا 60 ألف نسخة جينية للفيروس من دول العالم كلها وأثبتت جميعها حتي أن التغيرات الطفيفة التي من الممكن أن تحدث فيه هي طبيعية في طور حياة الفيروس وانتقاله من أشخاص لا تؤثر على الوظائف الأساسية للفيروس من شدة العدوى أو انتقاله أو الوقاية منه.

وتابع، أن الفيروس لم يحدث له عملية اختلاف عن طبيعته منذ ظهوره، وأننا أتخذنا أسبوعا حتى تم عمل الفصل الجيني للتركيب الخاص به في شهر يناير في الصين ببداية ظهوره، مؤكدا أنه لم يحدث أي تغييرات على الفيروس سوى تغيرات طفيفة وطبيعية جدا.

واستكمل، أن الفيروس حتى الآن الوسيلة الوحيدة للوقاية منه هو عدم الاختلاط بأشخاص مصابين وإذا حدث يكون على مسافة كبيرة وتهوية في الغرفة المتواجدين بها، وأنه كلما قلت أعداد الإصابات كلما خمد الفيروس وظل في حالته الطبيعية.

واستكمل، أن المتخصصين في الفيروسات يراقبون هذه التغيرات التي تحدث لأننا كنا نتخوف من حدوث طفرة جينية ويتحور الفيروس، ولكن حتى الآن لم يحدث أي تحور جيني في تركيبه.