"العامة للكيماويات": مصر بقيادتها الحكيمة تستعيد ريادتها بين الدول

أكدت النقابة العامة للكيماويات، على دعمها لقرار مجلس النواب النواب في الجلسة العامة، أمس الإثنين، الخاص بالموافقة بإجماع آراء النواب الحاضرين 510 نواب، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وقال عماد حمدي، رئيس النقابة العامة، إن قرار البرلمان لاقى تأييدا عماليا كبيرا، مؤكدا على أن عمال مصر يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية في حربها على الإرهاب وعلى كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف: "مصر بقيادتها الحكيمة تستعيد قوتها وريادتها بين الدول العربية فهي لا تزال تحارب الإرهاب بمفردها، كما الشعب المصري والشعب الليبي والقبائل الليبية يعملان لحفظ أمن واستقرار الدولة الليبية، وخاصة أن الشعبين تربطهما علاقات قوية للغاية، داعيا عمال مصر مواصلة دعم القيادة السياسية والقوات المسلحة في معركة مواجهة الإرهاب الذي يهدد التنمية والإنتاج".