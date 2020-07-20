"عمال مصر" يساند تفويض القوات المسلحة في حماية الأمن القومي

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة، واتحاداته المحلية على مستوى الجمهورية، تأييده لقرار مجلس النواب اليوم الإثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين على موافقته على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وقال الاتحاد برئاسة النائب جبالي المراغي، إن هذا الإجراء البرلماني بطلب مجلس الدفاع من مجلس النواب أن يوافق على إرسال قوات خارج مصر لحماية الأمن القومي يعد احترامًا للدستور والقانون، وهو ما يثمنه ويؤيده الملايين من عمال مصر في جميع مواقع العمل والإنتاج.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر النائب محمد وهب الله ،عضو لجنة القوى العاملة في "البرلمان"، دعم عمال مصر البالغ عددهم أكثر من 25 مليون عامل في جميع مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات للثوابت التي جاءت في الموقف المصري الذي أعلنه الرئيس السيسي مؤخرا تجاه الأزمة الليبية.