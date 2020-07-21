هيئة QS Star للتصنيف العالمي تمنح جامعة مصر 4 نجوم لتميزها الدولي

أعلنت هيئة التصنيف العالمي للجامعات (QS Stars)، عن منح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST، أربع نجوم لتميزها الدولي، ويأتي ذلك في إطار رؤية الجامعة نحو السعي الدائم للارتقاء بمنتج التعليم الذكي، وبتطبيقها استراتيجيات شاملة وفريدة وضعتها بمصاف الجامعات العالمية وفق تصنيفات الجامعات، من حيث جودة التعليم وتأهيل خريجين متميزين بقدرات وكفاءات عالية، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفق رؤية على درجة فائقة من الوعي بأساليب التعليم الحديثة ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.

ومن جانبه أعرب خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر، عن سعادته لحصول الجامعة على هذا التصنيف الدولي المتميز، وذلك طبقا للتقرير الذي أصدرته منظمة QS؛ لتصنيف الجامعات عام 2020.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء :"أن نتائج تقييم QS-Stars عن الجامعة تعد شاهدا على التزامها بالعديد من المؤشرات الإيجابية، ومنها المحافظة على موقع الصدارة العلمية لتخريج طلاب مؤهلين بإمكانيات علمية متميزة تؤهلهم لوظائف المستقبل والمنافسة في سوق العمل من خلال تخصصاتهم المهنية".

وأكد الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، أنهم فخورين بتحقيق هذا الإنجاز الكبير، حيث يعد هذا التصنيف واحدا من أهم التصنيفات لتقييم أفضل الجامعات عالميا، وقد حقق شهرة دولية بين مؤسسات التعليم والبحث العلمي لاعتماده على معايير تقييم تتناول الهيكل البنائي للجامعات، مشيرا إلى أن الجامعة تمتلك خطة استراتجية تهدف لتطوير البحث العلمي ودعم النشر الدولي للأبحاث العلمية بالجامعة، وإطلاق برامج جديدة تتوافق مع وظائف المستقبل، مع الاستمرار في الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية والفنون وذلك بهدف وصول الجامعة إلى تصنيف خمسة نجوم في خلال العام القادم.

وحرصت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة، على تقديم الشكر لفريق العمل من IBDL بقيادة الدكتور علاء جراد، والدكتور خالد خلاف الرئيس التنفيذي، على تقديم الدعم والمساعدة الاستشارية في الإعداد والتأهيل للحصول على التصنيف الدولي، مؤكدة على الجهود الحثيثة التي بذلتها الجامعة بهدف تحقيق هذا الإنجاز الكبير وفي مدة قصيرة من عمر الجامعة قياسا بجامعات أخرى أقدم وأعرق، مقدمة الشكر لفريق عمل الجامعة المشارك مع IBDL للحصول على هذا التتويج، معربة عن سعادتها باستمرارية التعاون مع IBDL في ملفات التصنيف الدولي المختلفة والشراكات الدولية.