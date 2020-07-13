البحث العلمي: فوز جامعة مصر بالمركز الثاني في "بنك الابتكار"

أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فوز الدكتورة رانيا الجوهري المشرف العام على مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والفريق المبتكر من أبناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المهندس عمرو عصام البيدق مهندس الأنظمة المدمجة، المهندس أحمد محمود فوزي مهندس إنترنت الأشياء، بالمركز الثاني في مسابقة منصة "بنك الابتكار المصري"، والتي أطلقتها الأكاديمية مطلع يونيو الماضي.

وجاء الفوز بعد منافسة قوية بين عدد من الشركات العملاقة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وأشهر الجامعات، التي قدمت نماذج للفوز بالتحدي الذي طرح على منصة الابتكار، لإيجاد تكنولوجيات محلية بديلة وحلول مبتكرة لمجابهة تفشي جائحة فيروس كورونا، وخضعت جميع المشاريع لمعايير التقييم الفني والاقتصادي والقابلية للتطبيق على أسس تنافسية.

وقال الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنّ جامعة مصر الوحيدة التي فازت في المسابقة على مستوى الجمهورية، وحصلت على الجائزة من بين الجامعات الأخرى التي نافست في المسابقة، بعد أن تأكدت أكاديمية البحث العلمي من جدوى المشروع المقدم من الدكتورة رانيا الجوهري، وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع ومدى فاعليته.

ووجّه العزازي، الشكر للدكتور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتنكولوجيا، على دعمه المستمر لأساليب التعليم الحديثة التي تعتمد على التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، الذي يعد مصدر القوة للمحتوى الأكاديمي للجامعة.

وأعربت الدكتورة رانيا الجوهري المشرف العام على مركز الذكاء الاصطناعي بالجامعة، عن سعادتها بالجائزة، مشيرة إلى أنّ فوزها يعد إنجازا جديدا في مجال البحث العلمي، خاصة وأنّ التكريم جاء من الدولة المصرية لأبنائها المبتكرين.