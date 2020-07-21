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ضبط 42 متهما و1100 مخالفة مرورية في حملات بالجيزة

كتب:

محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
11:19 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
صورة أرشيفية لمبني مديرية أمن الجيزة

صورة أرشيفية لمبني مديرية أمن الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط 42  متهمًا متورطين في قضايا اتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والتهرب من أحكام قضائية، في حملات أمنية استهدفت بؤرًا إجرامية.

وحرر ضباط إدارة المرور تحت إشراف اللواء محمود عبدالرازق مدير مرور الجيزة 1100 مخالفة، ونجحوا في إزالة الإشغالات، لتسهيل الحركة المرورية، من خلال عدة حملات بالمحافظة.

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