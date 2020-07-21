"التعليم" تضبط 3 طلاب حاولوا تسريب امتحان الرياضيات البحتة

ردت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، على ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم لمادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بعد بدء الامتحان بساعة.

أكّدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنَّه تمّ رصد الطالبة (ش.أ.ح) بإدارة بلقاس محافظة الدقهلية، والطالب (م.ح.أ) بإدارة شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والطالب (م.أ.ق) بإدارة البلينا بمحافظة سوهاج، والطالب (ع.ح.ع) بإدارة دار السلام بسوهاج، لمحاولتهم الغش والنشر على الإنترنت، وتمّ تحرير المحضر اللازم وإحالة الواقعة للشؤون القانونية.