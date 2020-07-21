استئصال ورم يزن 20 كيلو لسيدة في "أورام طنطا"

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا بمحافظة الغربية، في استئصال ورم ضخم يزن 20 كيلو جرام خلف الغشاء البريتوني بالبطن والحوض، لمريضة تبلغ من العمر 28 عاماً.

ضم الفريق الطبي الدكتور طارق صلاح استشاري جراحة الأورام بالمركز، والدكتور علي حيدرة أخصائي جراحة الأورام، والدكتور محمد شبل والدكتورة رضوى الحديدي استشاري التخدير بالمركز.

من جانبه قال الدكتور طارق صلاح، إن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة بالبطن منذ أكثر من 4 أشهر، وعقب إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها، تبين وجود ورم سرطاني خلف العشاء البريتوني بالبطن والحوض، بحجم 35 30 ويزن 20 كيلو جرام.

وأضاف "صلاح"، أن الورم تسبب في إزاحة الكلى اليمنى إلى الحوض مع الضغط على الأوعية الدموية الرئيسية بالبطن والحوض وعلى الأمعاء والقولون، لافتا إلى أنه تم إجراء عملية جراحية للمريضة لاستئصال الورم ووضعها تحت الملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية.