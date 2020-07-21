عاجل.. تأجيل جلسة محاكمة البشير لـ11 أغسطس

قرر قاضي محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، رفع الجلسة إلى 11 أغسطس المقبل، وسمحت المحكمة لهيئة الدفاع وأسر المتهمين بمقابلتهم، وفقا لما نشره موقع "العربية"، في نبأ عاجل.

وبدأت اليوم أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وقيادات أخرى، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989، وهي قضية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأبرز هذه الشخصيات النائب الأول للرئيس السوداني السابق علي عثمان طه، والأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، ومساعدا الرئيس السابق نافع علي نافع، وإبراهيم السنوسي.

ونفذ البشير في 30 من يونيو 1989 انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء، الصادق المهدي، وتولى رئاسة البلاد حتى عزله بعد انتفاضة شعبية، في أبريل العام الماضي.

كانت المحكمة قررت رفع الجلسة، لاتخاذ تدابير إضافية بخصوص مقر المحكمة، إضافة إلى عدم حضور بعض المتهمين.

ورفضت المحكمة طلب الإفراج عن متهمين اثنين في قضية انقلاب 1989، وقال رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، وجلس إلى جانبه قاضيان آخران: "هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع".