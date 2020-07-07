السودان يصادر أراضي وعقارات لأسرة "البشير" ومسئولين سابقين

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان قراراً باسترداد أراضٍ وعقارات تخص كلاً من القيادى فى النظام السابق على عثمان طه، ووداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، وأبنائها، ومسئولين سابقين، لصالح حكومة السودان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادى. وقال الفريق أول ركن ياسر العطا، عضو مجلس السيادة بالسودان رئيس لجنة «إزالة التمكين»، فى تصريح مساء أمس الأول، إن اللجنة تعمل بروح وهمّة عالية، وتفعل كل مقاليد الحكم، من أجل النهوض بالبلاد والارتقاء بطموحات الشعب.

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة إزالة التمكين عضو مجلس السيادة محمد الفكى سليمان: إنه تم عقد اجتماع مع ولاة الولايات شهد مناقشة شفافة عن تأخر التفكيك فى الولايات، بسبب حاجة اللجان إلى التدريب والإمداد بملفات ومعلومات أكثر، مشيراً إلى أن حجم أعمال اللجنة فى ازدياد، مما يستدعى توفير مكاتب للجان بالمحليات والأحياء.

وكشف مسئولون سودانيون، ضمن لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، عن جهات تتلقى أموالاً مستديمة من وزارة المالية، ضمن جهود اللجنة فى «تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير»، حسب وكالة الأنباء السودانية.

ونقلت الوكالة عن وجدى صالح، عضو لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، إن «اللجنة عازمة على المضى قُدماً نحو تفكيك نظام الثلاثين من يونيو سياسياً واقتصادياً فى كل المؤسسات التى شوّهها النظام البائد، حتى تتحقّق أهداف ثورة ديسمبر».

"إزالة التمكين": 700 مليون جنيه خرجت من "المالية" لمؤسسات تابعة للنظام السابق

وأوضح أن منظمة الدعوة الإسلامية تتلقى مبالغ مالية لمنسوبيها من وزارة المالية ومنظمات تابعة لحزب المؤتمر الوطنى، كانت تتلقى أموالاً من «المالية»، بأوامر مستديمة، بعضها وصل إلى 700 مليون جنيه.