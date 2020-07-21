السياحيين: قرار تفويض البرلمان للقوات المسلحة بحفظ الأمن القومي تاريخي

أكدت النقابة المهنية للعاملين بشركات السياحة، على دعمهم للقيادة السياسية، فيما يتخذه من قرارات تحفظ الأمن القومي المصري سواء في مساندة الشعب الليبي الشقيق في مواجهة الاحتلال التركي أو ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأعلنت نقابة السياحيين، برئاسة باسم حلقة، خلال بيان لها، عن شكرها لمجلس النواب على ما أصدره من قرار تاريخي على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد وهذه الموافقة وفقا للدستور المصري تشعرنا بالفخر بجيشنا الوطني العظيم وقوته الرادعة في المنطقة والعالم ويؤكد بعد النظر للقيادة السياسية والعسكرية المصرية بتعزيز قدرات الجيش خلال السنوات الماضية.

يذكر أن مجلس النواب قد وافق، أمس، بإجماع الآراء على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.