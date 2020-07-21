ماجد المصري يحتفل بعيد زواجه: كل سنة وأنتٍ أجدع زوجة في الدنيا

نشر الفنان ماجد المصري صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، احتفالا بعيد زواجهما.

وكتب المصري: عيد زواج سعيد يا أحلى وأرق وأجدع زوجة في الدنيا ربنا ما يحرمني منك.

يذكر أنّ آخر أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل "الوجه الآخر"، بطولة الفنانة السورية نسرين طافش، وندى موسى، مادلين طبر، مهند حسني، ومارولين عزمي، إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، والقصة لماجد المصري.