عاجل.. نقل جلسة البرلمان التونسي إلى المبنى الفرعي بسبب الاعتصام

نقل البرلمان التونسي جلسته العامة من المبنى الرئيسي إلى المبنى الفرعي، بسبب استمرار اعتصام "الدستوري الحر"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

ويعقد مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم، جلسة عامة لمناقشة عدد من القوانين المعروضة على المجلس، وسط استمرار كتلة الحزب الدستوري الحر، في اعتصامها داخل مقر البرلمان.

ويواصل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر، اعتصامهم داخل البرلمان التونسي، احتجاجا على تأخر تحديد موعد جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.

كما يطالب نواب الحزب الدستوري الحر، بعدم إدخال من سمتهم الكتلة بـ"ذوي شبهة إرهاب" إلى أروقة المجلس، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في البلاد على مدار الأيام الماضية.