التخطيط يعلن استمرار فتح باب التقدم للدراسة بالماجستير المهني " التخطيط للتنمية المستدامة" حتي ١٣ أغسطس

أعلن معهد التخطيط القومي والذراع البحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استمرار فتح باب التقدم للدراسة بالماجستير المهني "التخطيط للتنمية المستدامة" حتي الخميس الموافق ١٣ من أغسطس القادم علي أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول فيما يخص العام الأكاديمي 2020/2021 في 18 من سبتمبر القادم لتصبح مواعيد الدراسة صباحية خلال يومي السبت والجمعة من كل أسبوع.وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي أن برنامج الماجستير المهني "التخطيط للتنمية المستدامة"، والحاصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات المصرية، يسهم في إكساب الدارسين مهارات احترافية في إعداد ومتابعة وتقييم الخطط بما يتسق ويترابط بأهداف التنمية المستدامة، متابعه أن البرنامج يركز في الأساس على النواحي التطبيقية المرتبطة بمختلف مجالات التخطيط والتنمية. أضافت السعيد أن برنامج الماجستير المهني "التخطيط للتنمية المستدامة" يسهم في إكساب الدارسين عددًا من المهارات العلمية والعملية تتضمن إعداد الخطط الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية لكافة الجهات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلي جانب إعداد الموازنات الخاصة بتنفيذ الخطط، إضافة إلى إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، فضلًا عن إعداد مؤشرات متابعة الخطط التنفيذية، ودراسة مداخل وأساليب تقييم الخطط، مع كتابة التقارير الخاصة بمتابعة وتقييم الخطط.

من جانبه أشار د.علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي أن مـــدة الدراســـة بالبرنامج تستمر علي مدار عاميــن ويسنهدف العاملين بمجالات التخطيط والتنمية بإدارات، التخطيط والمتابعة والإدارات ذات الصلة في جميع الوحدات بأجهزة الدولة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الإدارة المحلية من داخل مصر وخارجها إلي جانب العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.وتابع زهران أن معايير الالتحاق بالبرنامج غير معقده حيث تتلخص في الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس من أحد الجامعات أو المعاهد المعترف بها، مع الإلمام باللغة الإنجليزية وبرامج الحاسبالأساسية، واجتياز المقابلة الشخصية.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الخاص بدراسة الماجستير المهني للتخطيط للتنمية المستدامة يتم تقسيمه لفصلين دراسيين، بواقع يومين أسبوعياً، على أن يخصص جزء في غالبية المقررات كندوات ولقاءات حوار ونقاش مع المتخصصين والخبراء التنفيذيين، حيث ينهي الطالب الدراسة في البرنامج إذا نجح في جميع المقررات بتقدير عام جيد على الأقل.وحول برنامج الدراسة فيتم تنفيذه علي عاميين يتمثل العام الأول في المرحلة العامة والعام الثاني في المرحلة التخصصية تبعًا لمجالات التنمية المستدامة .