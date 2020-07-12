وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي أحد آليات جذب الاستثمارات العالمية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تضع المواطن على رأس أولوياتها، لافتة إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة خلال أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الدولة ضخت استثمارات كثيرة للنهوض بالقطاع الاقتصادي.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الاستثمارات زادت بنسبة 70% في قطاعات الصحة والإسكان والصرف الصحي والاتصالات والتعليم، والوزارة أطلقت مبادرة تحفيز الاستهلاك والمنتج المحلي.

وأوضحت أن الاهتمام حاليا بملف توطين الصناعة الوطنية، لافتة إلى أن صندوق مصر السيادي يعد أحد آليات الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، مردفة "مصر غنية بالأصول وفكرة الصندوق السيادي وتعتمد على تقييم الأصول واستغلالها لجذب الاستثمار"، معلقة "لا نبيع أصولنا لكننا نستثمر فيها لتعظيم عوائدها".

وأشارت إلى أن التعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق سيادي بالإمارات مستمر، ومن المقرر ضخ 20 مليار دولار في عدد من المشروعات، لافتة إلى أن هناك دراسة لتحقيق شراكة مع صندوق بريطاني في مجال تحلية المياه.