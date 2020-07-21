الشباب والرياضة تنفذ البرنامج القومي لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية
كتب:
ماهر هنداوي
02:13 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
تقوم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بتنفيذ البرنامج القومي لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية بجميع المحافظات عبر المنصات الاإلكترونية، وذلك من منطلق سعي الوزارة على تطوير أداء فن التعامل مع النشء والشباب في مجالات مهارات الحاسب مع برنامج طور وغير وفقا المتغيرات والمستجدات والتطور التكنولوجي والتحويل الرقمي الذي يطرأ على الساحة وإحداث تواصل فاعل وإيجابي مشترك بين المسؤولين والنشء والشباب لبناء جيل واعي ومنتمي ومحب لوطنه لدية وعي بقضايا ومشكلات وطنه قادر على حمايته مساهم بفاعلية في بنائه وتقدمه.
وأكد الدكتور خالد الشافعي، استشاري التدريب لمشرفي الشعب البرلمانية، خلال حديثه عن موضوع "الاقتناع أساس الإقناع" على ضرورة أن يقتنع المرء بشغله ونشاطه ووجود رسالة يؤمن بها، جاء ذلك في أول يوم تدريبي لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية في محافظة جنوب سيناء.
وبدأت أولى البرامج التدريبية الموضوعة في تطوير الأداء مجال التنمية البشرية بمحافظة سيناء؛ وقام الدكتور خالد الشافعي استشاري التدريب بمناقشة لغات التواصل وترجمة الأفكار وكيفية التواصل مع الذات والاتجاهات النفسية للتواصل الذاتي مع الاآخرين ولغة الانصات لغة الجسد.
وفي ختام اليوم وجه الشافعي مجموعة من رسائل للسادة المشرفين منها كيفية تعامل مع الطلائع والشباب من منطلق "أنهم عندهم أفكار زيك، وأنهم عندهم خبرات وأنهم عندهم إبداع وابتكار مش انهم متلقين خدمة، و تعامل مع الطلائع والشباب من منظور انهم شركاء معاك في المجتمع، شركاء في التخطيط والتنفيذ، وأن ما يقدم لهم حق واجب لهم وليس تكرما وتفضلا عليهم".