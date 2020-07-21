الشباب والرياضة تنفذ البرنامج القومي لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية

تقوم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بتنفيذ البرنامج القومي لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية بجميع المحافظات عبر المنصات الاإلكترونية، وذلك من منطلق سعي الوزارة على تطوير أداء فن التعامل مع النشء والشباب في مجالات مهارات الحاسب مع برنامج طور وغير وفقا المتغيرات والمستجدات والتطور التكنولوجي والتحويل الرقمي الذي يطرأ على الساحة وإحداث تواصل فاعل وإيجابي مشترك بين المسؤولين والنشء والشباب لبناء جيل واعي ومنتمي ومحب لوطنه لدية وعي بقضايا ومشكلات وطنه قادر على حمايته مساهم بفاعلية في بنائه وتقدمه.

وأكد الدكتور خالد الشافعي، استشاري التدريب لمشرفي الشعب البرلمانية، خلال حديثه عن موضوع "الاقتناع أساس الإقناع" على ضرورة أن يقتنع المرء بشغله ونشاطه ووجود رسالة يؤمن بها، جاء ذلك في أول يوم تدريبي لرفع كفاءة مشرفي الشعب البرلمانية في محافظة جنوب سيناء.

وبدأت أولى البرامج التدريبية الموضوعة في تطوير الأداء مجال التنمية البشرية بمحافظة سيناء؛ وقام الدكتور خالد الشافعي استشاري التدريب بمناقشة لغات التواصل وترجمة الأفكار وكيفية التواصل مع الذات والاتجاهات النفسية للتواصل الذاتي مع الاآخرين ولغة الانصات لغة الجسد.

وفي ختام اليوم وجه الشافعي مجموعة من رسائل للسادة المشرفين منها كيفية تعامل مع الطلائع والشباب من منطلق "أنهم عندهم أفكار زيك، وأنهم عندهم خبرات وأنهم عندهم إبداع وابتكار مش انهم متلقين خدمة، و تعامل مع الطلائع والشباب من منظور انهم شركاء معاك في المجتمع، شركاء في التخطيط والتنفيذ، وأن ما يقدم لهم حق واجب لهم وليس تكرما وتفضلا عليهم".