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محمود مسلم

روسيا تنفي التدخل في انتخابات أي دولة بالعالم

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أ ش أ
01:58 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
دميتري بيسكوف

دميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية على موقعها الالكتروني، إنّ بلاده لم تتدخل في العملية الانتخابية في أي دولة في العالم، وإنها لا تتحمل محاولات التأثير على شئونها السياسية.

وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، معلقا على تقرير بريطاني يزعم تدخل روسيا في السياسة البريطانية "روسيا لم تتدخل أبدا في العملية الانتخابية في أي دولة في العالم، لا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في بريطانيا ولا في أي دولة، نحن لا نفعل ذلك، ولا نتحمل أن تتدخل دول أخرى في شؤوننا السياسية".

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