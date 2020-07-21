بعد نجاح روسيا.. الصين تتوصل للقاح كورونا واستخدامه للعسكريين فقط

قال السفير الصيني لدى جمهورية الكونغو، إنّه جرى اعتماد لقاح صيني لمكافحة فيروس كورونا، إلا أنّ استخدامه يقتصر في الوقت الحالي على العسكريين فقط.

وأضاف السفير الصيني، في مؤتمر صحفي عقده في برازافيل ونقلته إذاعة الكونغو اليوم، لتسليط الضوء على جهود بلاده في مكافحة فيروس كورونا، أنّه اختيار 19 لقاحا لاختبارها من بين 100 لقاح على مستوى العالم لمكافحة الفيروس، بينها 8 لقاحات صينية المنشأ، موضحا أنّ 4 منها في المراحل النهائية لاعتمادها.

وأوضح أنّ جهود مكافحة الوباء يجب أن تكون عالمية، لأنّه لا يمكن لأي بلد أن يحقق نصرا وحده، لافتا إلى أنّ الصين بوجه عام في طريقها للفوز على فيروس (كوفيد ـ 19)، لكن يجب دائما اليقظة وتوخي الحذر لاحتواء الوباء.

وعن التعاون الصيني الأفريقي، أكد الدبلوماسي الصيني إرادة والتزام بلاده بالوقوف دائما إلى جانب شركائها، وبينها الكونغو التي لم تتوقف عن دعمها في وباء كورونا، مشيرا إلى أنّ الحكومة الصينية رغم إغلاق الحدود ما زالت تعمل على مواصلة بعض المشروعات ذات الأولوية، والتي بدأتها في الكونغو قبل تفشي هذا الوباء.

وأكد أنّ الصين تبذل قصارى جهدها لنقل المعدات الطبية والمواد التي تطلبها الحكومة الكونغولية من شركتين صينيتين كبيرتين إلى برزافيل، لافتا إلى أنّ السفارة الصينية تدعم وسائل الإعلام الكونغولية بأقنعة واقية وأجهزة كمبيوتر وطابعات وماسحات ضوئية ومعدات تبريد للمكاتب.

وكانت روسيا أعلنت صباح اليوم، أنّ لقاح كورونا الذي تعمل عليه، أصبح جاهزا في الوقت الحالي.