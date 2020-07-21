نائب: تنفيذ تكليفات الرئاسة لتشغيل السيارات بالغاز يوفر المليارات

أشاد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، التي أعلن فيها أن الوزارة تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي وأنه دراسة زيادتها في ضوء المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في السيارات كوقود.

وأكد مرشد في بيان له أصدره، اليوم، تأييده لخطة وزارة البترول التي تتضمن إنشاء 50 محطة جديدة سنويا لمواكبة النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة في هذا النشاط مع تكثيف الحملات التوعوية والترويجية لتشجيع المواطنين على التحويل والتنسيق بين وزارة البترول والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل والتسهيلات المالية اللازمة لحائزي السيارات وسدادها بأقساط ميسرة.

وطالب النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في تشغيل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من البنزين، مؤكدا على أن تنفيذ هذه التكليفات على أرض الواقع يحقق مليارات الجنيهات سنويا لصالح الخزانة للدولة والتي يمكن استخدامها لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ولخدمات الصحة والتعليم، إضافة إلى أن ذلك الأمر مهم للغاية لتحسين البيئة والقضاء على عوادم السيارات.

كما طالب النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، بعدم إصدار تراخيص للسيارات الجديدة بمختلف أنواعها ولجميع الجهات سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو الأفراد إلا إذا كانت السيارات الجديدة تعمل بالغاز الطبيعي، مؤكدا على ضرورة أن يسارع رئيس مجلس الوزراء ليصدر قرارا بذلك الأمر على أن يطبق على الجميع ودون أي استثناءات.