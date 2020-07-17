9 قوانين يصوت عليها مجلس النواب نهائيا في الجلسات المقبلة

يصوت مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد المقبل، نهائيا برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على 9 مشروعات قوانين، كان قد انتهى من مناقشة موادها في الجلسات البرلمانية السابقة وتضم هذه القوانين، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

كما يصوت المجلس على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ومشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسن 2018 بإنشاء صندوق مصر ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وكذلك على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.