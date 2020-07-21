جمال الشاعر يوضح المقومات المهمة للمذيع المصري لتقديم البرامج

قال الإعلامي جمال الشاعر، في ذكري مرور 60 عاما على ماسبيرو، إن برنامج "صباح الخير يا مصر" هو جزء من الذاكرة المصرية وكان وظيفة المذيعين في البرنامج أنهم يقولوا للناس "صباح الفل والياسمين"، وكنت بفضل أخترع كلام في المقدمة "صباحات معطرة بالمسك والعنبر ومحلاه بالنعناع والسكر"، وحالة من الطاقة الإيجابية وكل من كان يعمل في البرنامج يشعرون بهذه المسؤولية.

وأضاف الشاعر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مختار ودينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أننا كنا نتواجد لكي نعطي للناس أمل في هذا الصباح لذلك كان البرنامج إيقاعه سريع ومهتم بالأخبار الطيبة والسارة والمفيدة طوال الوقت، مشيرا إلى أننا عشنا أجواء جيدة في "أماني وأغاني، وصباح الخير يا مصر" وبرامج أخرى كان فيها الارتباط بالناس والشارع بدرجة كبيرة، وكنا مؤمنون أن التليفزيون مرآة ومن يرى نفسه في الشاشة كان مكسبا.

وتابع، أننا كنا نحدث كل عناصر الجاذبية التي تشد المواطنين ومهتمين بالتجديد دائما، وكنا عبارة عن شركة تضامنية، وعندما اقترحنا الذهاب خارج القاهرة يتم إرسال سيارات إذاعة خارجية ونصور في المحافظات والمدن والأقاليم، وكان ذلك يقربنا من الناس أكتر.

واستكمل: "المقومات الهامة للمذيع المصري لتقديم البرامج أن يكون حاسس بالناس وجزء من الشارع والضمير المصري، وعندما يسأل السؤال يتخيل أنه يجلس مكان المشاهد وإذا نجح في هذه المسألة يكون رائع بشكل كبير، نخلي اللي بيتفرج على التليفزيون يقول آه كنت عاوز أسأل السؤال ده إذا وصلنا للكلمة دي يكون ناجح وحاسس بالناس وأحلامهم ويلعب دور الجسر لهم".