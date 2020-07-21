ظرف استثنائي وشكل تقليدي.. رحلة 30 يوم مع "ثانوية كورونا" (فيديو وصور)

بعد 30 يوما من الضغوط والمذاكرة، أنهى 652 ألف و289 طالبا، اليوم، امتحانات الثانوية العامة الاستثنائية هذا العام، بنظام "البوكليت" المطبق منذ عام 2017، التي جرت بنظام مختلف ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وشهدت العديد من الأحداث المختلفة، بين الالتزام بالإجراءات، وسهولة بعض الاختبارات، وصعوبة آخرى.

دعوة قضائية مرفوضة بوقف الامتحانات

جرت امتحانات الثانوية العامة، بعد تأجيل لأسبوعين، بينما طالب أولياء الأمور، بتأجيلها لحين انتهاء الجائحة والسيطرة عليها، حيث إنه عقب إعلان وزارة التربية والتعليم لموعدها، من الأحد 21 يونيو 2020، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، تقدم عصام علي السيد الطباخ المحامي بالنقض، بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، مختصمًا فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التعليم، يطالب فيها بوقف امتحانات الثانوية العامة.

وقال المحامي في الدعوى التي حملت رقم 42194 لسنة 74 ق، إنَّ "المطعون ضده الثاني -موعد امتحان الثانوية العامة في يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020- وأن نجل الطاعن مقيد بالصف الثالث في المرحلة الثانوية العامة، وأن هذا التاريخ يعد کارثيا على صحة على الطالب وحياته، نظرا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكّد أن الوباء القائل فيروس كورونا في قمة ذروته، الأمر الذي يشكل ضررًا بالغا على حياة نجله، ومن ثم بعد القرار مجحفا في حقه"، مطالبا بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بموعد الامتحانات، بينما قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى.

إجراءات استثنائية

فيما انطلق ماراثون الثانوية العامة لعام 2020، وسط إجراءات استثنائية بسبب فيروس كورونا، حيث بلغت تكلفة التأمين ونقل ورق الامتحانات بالطائرات الحربية 1.3 مليار جنيه، فضلا عن 600 مليون جنيه، تمت إضافتهم لتنفيذ إجراءات مواجهة انتشار كورونا، وتم توزيع 24 مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي، بمختلف المحافظات.

قررت الوزارة، إجراء الامتحانات في الـ10 صباحا، موعد بداية الامتحان بدلا من التاسعة، على أن تكون باللجنة الواحدة 14 طالبا فقط، مع ترك 2 متر بين كل طالب في اللجنة، فيما شارك بالامتحانات 152167 معلما وموظفا، وتوفير أماكن للاستراحات بالمدارس، و16 ألف و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب.

كما اتخذت إجراءات أخرى للتخفيف عن الطلاب، منها حذف أجزاء من المناهج، حيث شملت الامتحانات كل ما درسه الطالب في العام الدراسي "الفصل الدراسي الأول + الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020"، كما كانت امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية "من المنزل"، وتسليم البوكليت الخاص بهم مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو الحالي.

وأتاحت "التعليم"، إمكانية تأجيل امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة للسماح بدخول الطالب لامتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية للطالب الذي يثبت عدم سلامته الصحية، مع ارتفاع في درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبي.

اليوم الأول

في 21 يونيو الماضي، جرت أولى امتحانات الثانوية العامة، لتشهد أحداثا متفاوتة، حيث توافد الطلاب على لجان الامتحانات، منذ الثامنة صباحا، تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، استعدادا للوقوف في طابور الكشف الحراري والتعقيم والتفتيش، وتوزيع الكمامات والكحول والقفازات.

وفي مشهد مقابل، تكدس أولياء الأمور أمام المدارس بشكل واضح، قبل وبعد الامتحان لانتظار أبنائهم، دون الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وأهمها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، ولكن في الاختبارات التالية اختفت تلك الأزمة، حيث تم التشديد على الالتزام بتلك الإجراءات الوقائية، وتأمين اللجان بشكل مكثف على مدار فترة الثانوية العامة.

كما شهد اليوم الأول، إحالة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مسؤول اللجنة الثلاثية للتحقيق، لعدم تعاونه في توزيع وتنظيم صناديق أسئلة امتحانات الثانوية، كما أحال أحد الملاحظين بلجنة الحي المتميز بالمنيا الجديدة إلى التحقيق، لتأخره عن موعد اللجنة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تراخي في الإجراءات المتبعة.

فيما تم رصد 9 حالات غش بين الطلاب بالجمهورية، واعتذار 28 معلما وطالبا، لا تسمح ظروفهم بأداء أو استكمال الامتحان بتقرير من المسؤول الصحي، على أن يتم دخول الدور الثاني بالامتحانات بنفس الدرجة الفعلية، وذلك حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على الصحة العامة.

تسريب يواجه بحزم

وخلال الامتحانات للمواد المختلفة بالثانوية العامة، لم يخلو الأمر من أخبار تسريب الاختبار منذ اللغة العربية، وحتى فرع مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) الذي خضع له الطلاب اليوم، كان الأمر يحتاج إلى نصف ساعة فقط، لتعج صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتلك الأنباء، وسرعان ما تتصدى الوزارة، لذلك الأمر وتواجه بحزم.

وكمثال لذلك التصدي الحازم، اليوم، أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لما تم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من صور لامتحان اليوم الثلاثاء لطلاب الثانوية العامة، وأهابت وزارة التعليم بالطلاب وأولياء الأمور، بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات، التي من شأنها إثارة البلبلة.

وأوضحت أنَّه تمّ رصد الطالبة (ش. أ. ح) بإدارة بلقاس محافظة الدقهلية، والطالب (م. ح. أ) بإدارة شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والطالب (م. أ. ق) بإدارة البلينا بمحافظة سوهاج، والطالب (ع. ح. ع) بإدارة دار السلام بسوهاج، لمحاولتهم الغش والنشر على الإنترنت، وتمّ تحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة للشؤون القانونية.

قبل أيام، أعلن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم رصد 65 جروب للغش على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، واتس اب، وتليجرام"، وطباعة إسكرين شوت من المحادثات، التي تتم بين أفراد المجموعة، وتحديد أسماء وبيانات 350 طالبا وطالبة عليها، وتوثيق المحادثات، كما تم ضبط 7 قضايا بيع معدات وسماعات لتسهيل عملية الغش.

استجابة لشكاوى صعوبة الامتحان

اشتكى الطلاب من صعوبة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" والفيزياء، لذلك أعلنت وزارة التعليم، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تلقت تقريرا من الهيئة الفنية لواضعى امتحان "الديناميكا"، بوجود سؤال ليست له إجابة ضمن البدائل، وقررت أن يتم مراعاة ذلك فى أعمال التقدير لحفظ حقوق الطلاب، وإحالة اللجنة للتحقيق، وإلغاء السؤال بسبب خطأ فى وضعه من اللجنة الفنية.

وتكررت الأزمة بامتحان الفيزياء، حيث قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه إضافة بدائل إجابة جديدة إلى نموذج الإجابة اقترحها موجهى عموم الفيزياء على مستوى الجمهورية.

درجات رأفة لإنقاذ الطالب الضعيف

وبعد ذلك، وفي إطار مساعي الوزارة للتخفيف عن الطلاب، أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، رفع درجات الرأفة لمساعدة الطلاب بالمادة، حيث تضاف 5 درجات رأفة للمواد التي يصل مجموعها النهائى 60 درجة، قائلا: "زودنا درجات الرأفة، ووزير التعليم وافق على هذا الأمر، وذلك بواقع 10% من المادة".

وأوضح حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجولوجيا، ستخصص لها 6 درجات رأفة كاملة، أما اللغة الإنجليزية والفرنسية 4 درجات، بينما تصل درجات الرأفة في اللغة العربية إلى 8 درجات والرياضيات إلى 12 درجة.

انتحار

وبسبب تلك المخاوف و"بعبع الثانوية"، أقدم بعض الطلاب على إنهاء حياتهم دون الالتفاف لإجراءات الوزارة في التخفيف عنهم، كانت أولهم طالبة ثانوي عامة، تناولت حبوب الغلال السامة، خوفا من الامتحانات بمركز القوصية بأسيوط وأمرت نيابة المركز، برئاسة المستشار ممدوح صلاح التهامي، وكيل النائب العام بعرض الجثة وتشريحها بواسطة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

كما أقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوي في الشرقية بالانتحار، بتناول حبوب الغلة السامة، لصعوبة امتحان مادة الفيزياء.

مشاهد طريفة

كما شهد شهر الامتحانات أيضا، مشاهد طريفة بين الطلاب، منها مرور سيدة ترعى خرفان من أمام مجمع مدارس العمرانية، ما زاد وقع الزحام، واستياء الطلاب الذين يعيشون حالة من التوتر، قبل امتحانات اللغة العربية، وعلى الجانب الآخر من الشارع، مرت عربة كارو تحمل قمامة وتمر من خلال الطلاب الذين ينتظرون اللحاق باللجان.

بينما رقص بعض طلاب الثانوية العامة بمدرسة جمال عبدالناصر، على الأغاني الشعبي والمهرجانات أمام لجنة الامتحان عقب انتهاء اختبار اللغة العربية لسهولته وسعادتهم بذلك.