سامية الأتربي.. إعلامية وثقت الفلكلور والتراث المصري في برامجها

كانت الإعلامية سامية الأتربي صاحبة مدرسة خاصة في الإعلام المصري والعربي ورائدة في مجال الإعلام المهتم بتوثيق الفلكلور والتراث المصري، وتميزت فيه بشكل كبير خصوصا ببرنامجها الذي حقق نجاحا كبيرا حكاوي القهاوي.

انتمت الإعلامية لأسرة كبيرة تهتم بالإعلام فشقيقتها هي الإعلامية الراحلة سهير الأتربي، والتي تولت منصب رئيس التليفزيون الأسبق كما لديها شقيقة صغرى وهي المذيعة عزة الأتربي، ومنذ عملها بالتلفزيون كانت سامية الأتربي إعلامية من طراز مختلف وغير تقليدي كان هدفها واضح منذ البداية هو الحفاظ على التراث والثقافة المصرية حتى أنها تخلت عن المظهر المعتاد للمذيعات واكتفت بارتداء الملابس التي تعبر عن الثقافة المصرية.

قدمت سامية الأتربي واحد من أشهر البرامج في التلفزيون المصري "حكاوي القهاوي"، والذي من خلاله اهتمت بالمواطن البسيط في كافة محافظات مصر وكافة المهن التقليدية لتوثقها في برنامجها، وبالرغم من نجاح البرنامج إلا أنها قدمت عدد من البرامج الأخرى التي اهتمت بالثقافة بشكل عام، مثل: "دنيا الثقافة، المسرح العالمي، أدم وحواء، دائرة المعارف وشخصيات سينمائية" كما كان لها تجربة هامة مع برامج الأطفال في برنامج "السندباد البحري".

تولت "الأتربي"، العديد من المناصب بفضل نجاحها وتميزها فتولت منصب رئيس البرامج الثقافية في التليفزيون المصري، وعدد من المناصب الأخرى، ورحلت عن عالمنا سامية الإتربي في 12 يناير عام 2007.