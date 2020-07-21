ألمانيا تحذر تركيا من استمرار انتهاكاتها في شرق المتوسط

حذّر وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، الثلاثاء، تركيا، من استمرار عمليات التنقيب غير الشرعية التي تجريها بمنطقة شرق المتوسط، مشيرًا إلى أنّ تلك التعديات تعرقل رغبة تركيا في التقدم علاقاتها بالاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ماس قوله خلال زيارته إلى أثينا اليوم، إنّه فيما يتعلق بحفر تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط، لدينا موقف واضح للغاية، يجب احترام القانون الدولي، لذا فالتقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لن يكون ممكنًا، إلا إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال، الأسبوع الماضي، إنّ تركيا ستبدأ عمليات التنقيب والحفر في المياه المتنازع عليها، التي تغطيها اتفاقية بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية المنتهية ولايتها، وسط اعتراضات دولية واسعة.