اليونان: سلوك تركيا غير القانوني في المتوسط يهدد تماسك الناتو

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، الثلاثاء، إنّ السلوك "غير القانوني" لتركيا في شرق البحر المتوسط يهدد تماسك علاقات حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأنقرة مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بعد اجتماع مع نظيره الألماني هيكو ماس في أثينا أنّ "السلوك غير القانوني والاستفزازي لتركيا له رد فعل سلبي خطير ليس فقط بالنسبة للسلام والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط ولكن لتماسك الناتو وعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أنّ اليونان لديها توترات طويلة الأمد مع تركيا حول مجموعة من القضايا تتراوح من الحدود الجوية والبحرية إلى قبرص المنقسمة عرقيا. وأنّ محاولات كل من قبرص، الحليف المقرب لليونان، وتركيا لاستكشاف الغاز الطبيعي في المناطق المتداخلة في شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى التركيز على هذه النزاعات.

من جانبه، حذّر وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، تركيا من استمرار عمليات التنقيب غير الشرعية التي تجريها بمنطقة شرق المتوسط، مشيرًا إلى أنّ تلك التعديات تعرقل رغبة تركيا في التقدم علاقاتها بالاتحاد الأوروبي.