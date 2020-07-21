نقيب المسعفين: موافقة البرلمان على "المهن الطبية" يخالف توجيهات الرئيس

قال وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، إن مجلس النواب وافق نهائيا، أمس، على تعديلات قانون بدل المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 والتعديلات هي زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق بدل المخاطر وإدراج العاملين بالمستشفيات الجامعية والتعليمية بالقانون.

وأضاف سرحان، في تصريحات له، أن الموافقة تمت بمخالفة واضحة لتوجيهات معالي رئيس الجمهورية في شأن الزيادات وعضوية صندوق بدل المخاطر.

وتابع: "القانون استبعد العاملين بالإسعاف نهائيا من الزيادة ومن صندوق بدل المخاطر على الرغم من كل المخاطبات والمراسلات التي تمت مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرة الصحة وكل أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب".

وأكمل رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، أن ماحدث بمثابة تعنت غريب في وقت يشهد فيه الجميع، بالمجهود الكبير الذي يبذله العاملين بالإسعاف.

واشار إلى أنه لم يتبقى أمام العاملين بالإسعاف سوى المطالبة بصدور قرار مجلس إدارة هيئة الإسعاف بتطبيق تلك الزيادات بالمثل ثم رفعة لرئيس مجلس الوزراء للموافقة كما حدث في بداية صدور القانون في عام 2014.

وأكد وائل سرحان، أن النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية قامت بالتحرك مسبقا في هذا الاتجاه، حيث خاطبت رئيس هيئة الإسعاف لإصدار هذا القرار من مجلس إدارة الهيئة، وتتمنى النقابة العامة التعاون من جميع الجهات تقديرا لدور الإسعاف الكبير.