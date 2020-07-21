عضو الأطباء يرحب بإقرار البرلمان زيادة بدل المهن الطبية بأثر رجعي

رحب الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء بموافقة مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وعلى فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، نداء بالاسم لوجود أثر رجعي.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أنه سيتم صرف بدل المهن الطبية، بأثر رجعي من شهر مارس الماضي، بواقع 4 أشهر، مشيرا إلى أن القرار شمل الأطباء العاملين في المستشفيات الجامعية والعاملين بالتأمين الصحي كما طالبت النقابة.

وأكد "الزيات"، أن إقرار القانون بشكل عام يعد خطوة إيجابية في طريق تحقيق مطالب الأطباء، والفريق الطبي.

وكان وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، أمس الاثنين، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذى ينص على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75%.

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، بعد أخذ التصويت نداء بالاسم، نظرا لتطبيق القانون بأثر رجعى، وصوت بالموافقة عدد 487 عضوا، واعتراض 3 نواب.