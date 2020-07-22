حكاية أغنية كانت لأم كلثوم فأصبحت انطلاقة وردة في عالم الطرب

تعد الفنانة وردة الجزائرية واحدة من أهم المطربات في الوطن العربي، قدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأغنيات والأعمال الفنية الناجحة التي حققت نجاحا كبيرا وظلت عالقة بأذهان الجمهور.

ولدت الفنانة وردة في مثل هذا اليوم 22 يوليو عام 1939 في الحي اللاتيني بباريس في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية، وكانت بدايتها الفنية في مصر حينما اكتشفها المخرج حلمي رفلة، وقدمها في أول أفلامها السينمائية "ألمظ وعبده الحامولي" عام 1962، ليتم اختيارها بعد ذلك ضمن المجموعة التي غنت أوبريت "الوطن العربي"، للموسيقار محمد عبدالوهاب.

وقدمت وردة عددا من الأغنيات والأفلام السينمائية بفترة الستينيات ولكن مع فترة السبعينيات كانت المطربة وردة مع موعد مع النجاح لم تكن تتوقعه حينما غنت آخر أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم.

مع بداية السبعينيات بدأت الفنانة الكبيرة أم كلثوم تدهور حالاتها الصحية وبالرغم من ذلك كانت تستعد لتسجيل أغنيتها الجديدة مع الموسيقار سيد مكاوي "أوقاتي بتحلو"، ومن كلمات الشاعر عبدالوهاب محمد، وبالفعل سجلت كوكب الشرق أم كلثوم عددا من البروفات للأغنية بصوتها وكانت تستعد لغنائها في حفل كبير إلا أنها فارقت الحياة في عام 1975 قبل أن تقدم الأغنية.

أصاب الفنان سيد مكاوي حالة من الحزن الشديد عقب وفاة أم كلثوم وظلت الأغنية لا أحد يغنيها حتى قررت الفنانة وردة الجزائرية أن تطلب من سيد مكاوي أن تغنيها، في البداية رفض ولكنها إستطاعت أن تقنعه بغناءها، وبالفعل قدمت وردة الأغنية عام 1979 واعتبرها كثيرون بمثابة شهادة ميلاد فنية جديدة لـ وردة عقب النجاح الكبير الذي حققته الأغنية.

رحلت الفنانة وردة عن الحياة بمنزلها بالقاهرة في 17 مايو 2012 عن عمر ناهز73 عاما إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، وتم دفنها بمقابر أسرتها بالجزائر بناء على طلبها.