بعد رعاية التضامن لها.. تفاصيل مبادرة "إبداع من مصر" لترويج الحرف اليدوية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن رعايتها لمتجر "إبداع من مصر" وذلك في إطار اهتمام الدولة بالحرفييين المصريين والأسر المنتجة، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، للوصول لفرص أكبر للأسواق وترويج منتجاتهم اليدوية، بالتعاون مع عدد من الشركاء.

ويعرض متجر "إبداع من مصر" الأعمال اليدوية الخاصة بإبداع من مصر للبيع على إحدى متاجر التسوق الشهيرة، كما توفر ممنتجات ومستلومات عيد الأضحى وبأسعار مناسبة وفي متناول اليد، وتستعرض " الوطن" أهداف مبادرة إبداع من مصر ومتجرها، وفق الموقع الرسمي الخاص بالمبادرة، كالتالي:

- يهدف متجر إبداع من مصر إلى ترويج وتسويق الحرف اليدوية في مصر، ومساعدة الحرفيين المصريين على الترويج لمنتجاتهم.

- يعرض متجر "إبداع من مصر" الصناعات اليدوية الخاصة بالمبادرة على موقع التسويق على شكل كتالوج ليتم اختيار المنتج المطلوب شراءه.

- ثم توصيل المنتج المطلوب من موقع التسوق الإلكتروني حتى باب المنزل.

- يساعد "إبداع من مصر" على توسيع رقعة المستفيدين من المنتجات والحرف اليدوية، وفتح أسواق جديدة عبر منصات التجارة الإلكترونية.

- تهدف المبادرة إلى دعم العديد من اغلقضايا المتنوعه ولا تقتصر أهدافها على خلق فرص عمل وتحسين الدخل المادي للحرفيين ولكنها تمتد للحفاظ على الدعم المصري.

وعلى الراغبين في شراء المنتجات من المنجر الإلكتروني لمبادرة إبداع من مصر، الدخول على موقع التسوق الإلكتروني الموجود على صفحة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.