صادرات مصر غير البترولية تحقق 12.3 مليار دولار في 6 أشهر

حققت الصادرات المصرية غير البترولية 12.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، وكشفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن قيمة الصادرات خلال شهر يونيو 2020 بلغت 2.021 مليار دولار، مقابل 2.005 مليار دولار خلال يونيو 2019، بزيادة قدرها 16 مليون دولار وبنسبة 1%.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن هناك زيادة في قيمة الصادرات لـ4 مجالس تصديرية، حيث كان من أبرزها المجلس التصديري لمواد البناء الذي سجل صادرات بقيمة 546 مليون دولار، في يونيو 2020 مقارنة بـ 297 مليون دولار، خلال نفس الشهر من العام السابق، ثم جاء "المجلس التصديري للصناعات الغذائية" بقيمة 303 مليون دولار، خلال يونيو الماضي، مقارنة بـ 238 مليون دولار في يونيو 2019.

وسجل "المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات" ارتفاعًا للصادرات ليصبح 55 مليون دولار خلال يونيو الماضي، مقابل 51 مليون دولار، خلال نفس الشهر من العام السابق، يليه "المجلس التصديري للغزل والمنسوجات "ليسجل ارتفاعًا طفيفًا ويصبح 60 مليون دولار خلال يونيو الماضي، مقابل 59 مليون دولار في يونيو 2019.