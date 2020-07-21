نجل أحمد فراج عن مدافن عائلته في "الغفير": أؤيد التطوير مع حفظ التراث

قال حاتم فراج، نجل الإعلامي الراحل أحمد فراج، إن منطقة ترب الغفير وخاصة شارع الغفير تسمى مدافن الخاصة الملكية وبها مدافن أثرية وتعبر عن تاريخ عريق للبلد وكان لا بد من الحفاظ عليها، مؤكدا أن مدفن عائلته باسم جده محمد بك سالم ناظر الخاصة الملكية وكل أفراد العائلة وآخرهم والده الإعلامي أحمد فراج مقدم برنامج "نور على نور" مدفونون فى هذا المكان.

وأضاف فراج، لـ"الوطن"، أن المسؤولين أبلغوا أصحاب المدافن بأعمال توسعة شارع الغفير واقتطاع نحو 8 أمتار من المدافن لإقامة محور الفردوس، والجزء المقتطع يكون من الغرف الخارجية للمدفن بعيدا عن مكان الرفات.

وأشار إلى أن المسؤولين تعاملوا بكل احترام مع أصحاب الجبانات ولكن الموظف البسيط سواء سائق اللودر أو من يقوم بتكسير أسوار المدفن فهم يعملون باندفاع وعليهم مراعاة حرمة الموتى، مؤكدا أنه موجود على مدار الـ24 ساعة داخل المدفن لعدم تعرضه لأي إتلاف أو أعمال سرقة، مشيرا إلى أن جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى تعهد بإقامة سور على المدافن في غضون الأيام المقبلة.