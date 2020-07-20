إزالة جزء من مقابر صلاح سالم والغفير لتوسعة الطريق وإقامة محور الفردوس

قال اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حي منشأة ناصر، أنه جار توسعة طريق صلاح سالم بنطاق حي منشأة ناصر بواسطة جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وكذلك إقامة محور الفردوس.

وأوضح رئيس الحي، أنه سيتم إضافة حارتين جديدتين لطريق صلاح سالم، وذلك بازالة 6 أمتار من أحواش المقابر بالطريق، وإزالة 8 أمتار بشارع الغفير، لوقوعها في خط سير أعمال تطوير وتوسعة الطريق وفق مخطط تطوير الطرق غرب العاصمة.

وأضاف رئيس حي منشأة ناصر لـ"الوطن"، أن إزالة تلك الأمتار من المقابر لا يؤثر على حجمها، نظرًا لااتساع مساحتها على الشارع، وفى حال وقوع أي تضرر يمكن لأصحاب المدافن الحصول على جبانات بديلة في مدينة 15 مايو بواسطة محافظة القاهرة، أو الحصول على تعويض من جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن توسعة شارع صلاح سالم تأتي للقضاء على أي تكدس مروري في الشوارع، وتحقيق سيولة مرورية على الطريق.

وأكد "عبدالجليل" أن أعمال الإزالات المطلوبة لتنفيذ محور الفردوس بدأت من ميدان "تاكي" بحي الوايلي، مرورًا بميدان الفردوس ومقابر الغفير، إلى نهاية شارع الطيران بالدويقة، حيث سيصل المحور من طريق صلاح سالم إلى شارع الطيران بمنشأة ناصر، وصولًا الى منطقة إعمار بمدينة نصر وطريق العين السخنة، لتحقيق السيولة المرورية وتطوير العاصمة.

وأشار إلى أن اللواء ابراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة، عاين مواقع إزالة الجبابات لإجراء أعمال التوسعة، وذلك بحضور مسؤولي جهاز تعمير القاهرة الكبرى والسكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة.

ونفى "عبد الجليل" إزالة أي مبان أثرية مثل قبة السلطان الظاهر قنصوة أبو سعيد، أو الأضرحة الأثرية الأخرى.