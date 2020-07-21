أسعار البوركيني بالمحلات والأسواق تبدأ بـ250 جنيها وتصل لـ1400

تصدر المايوه الشرعي الذي يعرف بـ"البوركيني" محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد الأزمة التي أثيرت بشأن منع ارتداء المايوه الشرعي بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، وذلك بدعوى أنّه مخالف للقواعد واللوائح المنظمة للقرية.

وفي هذا الصدد، ترصد "الوطن" أسعار البوركيني في المحلات التجارية والأسواق الإلكترونية على النحو التالي:

أسعار البوركيني بمواقع التسوق الإلكترونية

يبدأ سعر البوركيني على مواقع التسوق الإلكتروني على الإنترنت من 280 جنيهًا، إذ يشمل البنطلون و"البلوزة" والطرحة الخاصة به ويصل إلى 1400 جنيه، كما أنه يتوافر بجميع المقاسات.

فيما يتراوح سعر البوركيني jumpsuit بين 400 و500 جنيه وهو عبارة عن قطعة واحدة تكون عادة باللون الأسود أو الكحلي أو الرمادي، ويجري تنسيقه بعدد من القطع الأخرى الملونة.

أسعار البوركيني بالمحلات التجارية

ويبدأ سعر البوركيني بالمولات والمحلات التجارية المتخصصة في بيع ملابس السباحة من 250 جنيهًا، ويصل إلى 600 جنيه، وذلك حسب خامة المايوه وعدد القطع.

أسعار أقمشة المايوه البوركيني

وتلجأ العديد من الفتيات إلى تصميم وتفصيل البوركيني بشكل مختلف تمامًا عن الأشكال التقليدية الموجودة بالمحال والأسواق، إذ يتراوح سعر متر القماش الليكرا أو الوتر بروف بمنطقة الأزهر والغورية بين 90 جنيهًا و100 جنيه.