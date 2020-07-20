"الغرف السياحية": لا يوجد مانع من ارتداء "البوركيني" في حمامات السباحة

علق علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، على الجدل المثار حول منع ارتداء المايوه الشرعي في حمامات السباحة أو البحر، قائلا: "الموضوع ده أثير أكتر من مرة وغرفة الفنادق تصدت للظاهرة دي، وبعتت منشور لكل القرى والفنادق بالسماح بنزول السيدات بالمايوه الشرعي".

وأضاف "غنيم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المانع الوحيد هو مخالفة التعليمات الصادرة من وزارة السياحة بارتداء الملابس المخالفة ولكن طالما أن مايوه حريمي معتمد ومسموح له، كما أن المايوه الشرعي مسموح بارتداءه في جميع القرى والفنادق السياحية.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أن هناك إجراء حازم لأي شخص يعترض على هذا القرار، وتقديم شكوى لغرفة الفنادق والتي من شانها أخذ إجراء وقائي قوي جدا مع وزارة السياحة.