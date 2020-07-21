مستثمرو سيناء: مستقبل واعد ينتظر سانت كاترين بعد اتجاه الدولة لتنميتها

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة إلى سانت كاترين تأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية المدينة ووضعها على خريطة السياحة العالمية، لما تتمتع به من مميزات، فهي المكان الوحيد الذي تجلى فيه الله بنوره على الأرض ويوجد بها دير سانت كاترين، وهو من أقدم الأديرة في العالم.

وأضاف "عبد اللطيف" في تصريحات صحفية اليوم، أنه رغم كل الظروف التي تمر بها البلاد إلا أن الدولة عازمة على تنمية وتطوير كل شبر من أرض مصر، لتحقيق الرفاهية والرخاء لمصر والمصريين بتوجيهات من الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن مشروع توسعة المطار وتأهيله لاستقبال رحلات الطيران من مصر والعالم، وكذلك ما يجري من بنية تحتية من طرق ومستشفيات وتطوير منطقة وادي الراحة التاريخي سيجعل سانت كاترين قبلة السياحة الدينية والثقافية والعلاجية والاستشفائية من مختلف دول العالم بالإضافة إلى تسلق الجبال.

وأوضح أنه من الممكن عمل برامج سياحية جديدة تشمل السياحة الثقافية والدينية والشاطئية وتسلق الجبال تجمع مدن دهب وطابا ونويبع وشرم الشيخ مع سانت كاترين في برامج مختلفة، مؤكدًا أنه مع توجه الدولة لتنمية سانت كاترين سيجري فتح شهية المستثمرين لإقامة المشروعات السياحية والفندقية بالمدينة الواعدة، ولابد من وضع خريطة استثمارية محددة المعالم وبها الأماكن التي سيجري عليها إنشاء مشروعات ونوعية الأنشطة التي تحتاجها المدينة.

وأشار إلى أن سانت كاترين مليئة بالأماكن الطبيعة الخلابة التى يجب أن يجري الترويج لها عالميًا لأنها قادرة على جلب سياح أكثر من أي مدينة سياحية فهي مليئة بالمقاصد السياحية والدينية التي لا يوجد لها مثيل حول العالم بأكمله، مثل دير سانت كاترين وجبل سانت كاترين وجبل موسى والمكان الوحيد بالعالم الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى بنوره على سيدنا موسى عليه السلام وتتميز كاترين أيضًا بوجود نباتات طبية لا يوجد لها مثيل بالعالم، وكذلك وديان رائعة وبها رحلات سفاري ومناظر طبيعية.

ونوه عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إلى أنه يمكن استغلال مدينة سانت كاترين في السياحة العلاجية لما تتمتع به من جو معتدل ونظيف ونقي، نظرًا لارتفاعها عن سطح البحر، بخلاف تمتعها بنباتات طبية وعشبية نادرة وتكثر بها ينابيع المياه والزراعات المثمرة، كما توجد بعض آبار المياه ذات الأهمية التاريخية مثل بئر الزيتونة وبئر هارون.