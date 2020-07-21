مستثمرو سيناء: مستقبل واعد ينتظر سانت كاترين بعد اتجاه الدولة لتنميتها
كتب:
عبده أبوغنيمة
06:48 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة إلى سانت كاترين تأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية المدينة ووضعها على خريطة السياحة العالمية، لما تتمتع به من مميزات، فهي المكان الوحيد الذي تجلى فيه الله بنوره على الأرض ويوجد بها دير سانت كاترين، وهو من أقدم الأديرة في العالم.
وأضاف "عبد اللطيف" في تصريحات صحفية اليوم، أنه رغم كل الظروف التي تمر بها البلاد إلا أن الدولة عازمة على تنمية وتطوير كل شبر من أرض مصر، لتحقيق الرفاهية والرخاء لمصر والمصريين بتوجيهات من الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن مشروع توسعة المطار وتأهيله لاستقبال رحلات الطيران من مصر والعالم، وكذلك ما يجري من بنية تحتية من طرق ومستشفيات وتطوير منطقة وادي الراحة التاريخي سيجعل سانت كاترين قبلة السياحة الدينية والثقافية والعلاجية والاستشفائية من مختلف دول العالم بالإضافة إلى تسلق الجبال.
وأوضح أنه من الممكن عمل برامج سياحية جديدة تشمل السياحة الثقافية والدينية والشاطئية وتسلق الجبال تجمع مدن دهب وطابا ونويبع وشرم الشيخ مع سانت كاترين في برامج مختلفة، مؤكدًا أنه مع توجه الدولة لتنمية سانت كاترين سيجري فتح شهية المستثمرين لإقامة المشروعات السياحية والفندقية بالمدينة الواعدة، ولابد من وضع خريطة استثمارية محددة المعالم وبها الأماكن التي سيجري عليها إنشاء مشروعات ونوعية الأنشطة التي تحتاجها المدينة.
وأشار إلى أن سانت كاترين مليئة بالأماكن الطبيعة الخلابة التى يجب أن يجري الترويج لها عالميًا لأنها قادرة على جلب سياح أكثر من أي مدينة سياحية فهي مليئة بالمقاصد السياحية والدينية التي لا يوجد لها مثيل حول العالم بأكمله، مثل دير سانت كاترين وجبل سانت كاترين وجبل موسى والمكان الوحيد بالعالم الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى بنوره على سيدنا موسى عليه السلام وتتميز كاترين أيضًا بوجود نباتات طبية لا يوجد لها مثيل بالعالم، وكذلك وديان رائعة وبها رحلات سفاري ومناظر طبيعية.
ونوه عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إلى أنه يمكن استغلال مدينة سانت كاترين في السياحة العلاجية لما تتمتع به من جو معتدل ونظيف ونقي، نظرًا لارتفاعها عن سطح البحر، بخلاف تمتعها بنباتات طبية وعشبية نادرة وتكثر بها ينابيع المياه والزراعات المثمرة، كما توجد بعض آبار المياه ذات الأهمية التاريخية مثل بئر الزيتونة وبئر هارون.