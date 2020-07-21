رئيس الوزراء: مخطط تطوير لمدينة سانت كاترين لتصبح مقصدا سياحيا عالميا

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب تفقده دير سانت كاترين، عن سعادته والوفد المرافق له، بزيارة منطقة سانت كاترين والتواجد في هذا المكان المقدس، قائلًا: "اليوم يوم تاريخي لنا كمجموعة تمثل الشعب والحكومة المصرية، موجودة في هذه البقعة الطاهرة المقدسة، التي تعد واحدة من أقدس البقاع على وجه الارض، بعد مكة المكرمة والقدس الشريف".

وأكّد رئيس الوزراء، أنَّ تواجد عدد من الوزراء في مدينة سانت كاترين اليوم، يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء الفوري في تطوير المدينة، ووضعها فى مكانتها اللائقة التى تستحقها هذه البقعة الطاهرة المقدسة، مشيراً إلى أنَّ التواجد اليوم يأتي أيضاً لنرى بأعيننا على أرض الواقع الامكانيات والمقومات المتاحة بهذا المكان الفريد، ونتدارس الافكار والرؤى المقترحة لتطوير المدينة وهذا الموقع المقدس.

وأضاف رئيس الوزراء: "نقف اليوم في مكان طاهر جاء ذكره في مختلف كتب الأديان السماوية، فذكر بالوادي المقدس طوى، وجبل التجلي، وجبل المناجاة، والشجرة المباركة، فهو المكان الوحيد الذي تجلى فيه الله عز وجل، وهو ما جعل هذا المكان يتمتع بقدسية وخصوصية شديدة".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنَّ هذا المكان مسجل أيضاً كمحمية طبيعية، وكموقع تراث عالمى فى منظمة اليونيسكو، وهو ما يفرض علينا حساسية شديدة في أسلوب التطوير الذي سيتم تطبيقه في هذا المكان.

وأكّد مدبولي أنَّ أعمال التطوير ستراعي عدم المساس بموقع الوادي المقدس، وكذا الجزء الرئيسي من المحمعية الطبيعية، وتأكيد عدم إقامة أي مبان فى هذه المواقع، حفاظاً على قدسية واثرية هذه المواقع، مشيراً إلى أنَّ أعمال التطوير ستتم بالمشاركة والتنسيق مع المجتمع البدوي والأهلي الموجودين بالمنطقة، مشددًا على أن الاعمال ستتم بنفس الطابع البيئى الذى تتميز به المدينة، بحيث يكون الطابع المعمارى والعمراني يحترم الخصوصية الشديدة لهذا الموقع>

وأشار إلى أنه يوجد برفقتنا اليوم خلال الزيارة لهذه المنطقة مجموعة متميزة من المعماريين والمصممين العمرانيين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في هذا المجال، حتى يلمسوا الوضع على الطبيعة، تمهيداً لوضع مخطط سريع لتطوير هذه المنطقة، والبدء فوراً في تنفيذه.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هدف الحكومة هو أن نضع هذه المنطقة في المكانة اللائقة بها على مستوى العالم، حتى تصبح مقصداً عالمياً للسياحة، موضحاً أن خطة التطوير ستبدأ من مطار سانت كاترين، وأنه تم التوافق في هذا الشأن مع وزير الطيران.

وأضاف مدبولي أن الخطة تشمل تطوير المدينة بالكامل وكذا رفع كفاءة شبكة الطرق، وإقامة عدد من الطرق المقترحة، فضلا عن تطوير المرافق الرئيسية بالمدينة مثل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، لافتا إلى أن المنشآت الجديدة ستراعي في المقام الأول الطابع المعماري البيئي والتراثي الموجود في المنطقة، واختتم حديثه قائلا: "هذه الزيارة ستكون فاتحة خير لعملية التنمية في المنطقة في أسرع وقت ممكن".