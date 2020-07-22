"الثلاثي المرح" فرقة من 3 فتيات حافظن على الفلكلور

ثلاث بنات جمعهن حب الفن لعدد من السنوات برعن خلالها وقدمن عددًا من الأغنيات التي يتم استدعاءها في مختلف المناسبات والأعياد، منها الاحتفال بشهر الصيام "سبحة رمضان لولي ومرجان بـ 33 حباية"، و "افرحوا يابنات يلا وهيصوا رمضان أهو نور فوانيسه"، وفي الأفراح "العتبة جزاز والسلم نايلو في نايلو"، و "مانتاش خيّالي يا وله جاش على بالي لا والنبي"، ليصبح "الثلاثي المرح" من أشهر الفرق الغنائية في خمسينيات القرن الماضي.

"عرايس متنقية، كل صبية وصبية زي حورية عربية".. ثلاث فتيات هن "سناء، صفاء، وفاء"، تخرجن من معهد الموسيقى العربية، يغنين في الأفراح والحفلات، سمعهن الموسيقار الكبير على إسماعيل، خلال خضوعهن للاختبار بالإذاعة المصرية، وأطلق عليهن "الثلاثي المرح" لطبيعة أصواتهن والأغاني الخفيفة اللاتي كن يقدمنها في هذا التوقيت.

حافظت فرقة الثلاثي المرح على التراث الشعبي، من خلال طبيعة الأغاني اللاتي تم إذاعتها وارتباط الجمهور بها، فضلًا عن تعاملهن مع عدد كبير من الشعراء، أبرزهن عبدالرحمن الأبنودي، مأمون الشناوي، صلاح جاهين، عبدالرحيم منصور، مرسي جميل عزيز، ونبيلة قنديلة، ومن الملحنين بخلاف علي إسماعيل، بليغ حمدي، محمود الشريف، أحمد صدقي، محمد سلطان، سيد مكاوي، منير مراد، محمد الموجي.

في عيد العمال تصدح أصواته فرقة الثلاثي المرح، "حبيبي عامل بيومية، وأنا زميلته الصبحية، الحب جمّع أفكارنا، إنتاجنا زاد فى الوردية".. وفي عيد الفلاح يغنين "اختال فوق عيدانك وإكبر يا زرع الشراقي، ده صباحك منور يا أخضر والخير في اللي ساقي".

نجحن الفتيات الثلاث فيما يقدمونهن، وذاع صيتهن في جميع أنحاء المعمورة، بل وصلت شهرتهن خارج مصر، وقمن بعدد من الجولات الفنية خارج مصر، فضلًا عن تأديتهن أغنيات بمختلف اللهجات العربية منها الليبية والكويتية والعراقية.

وفي السينما، شاركت فرقة الثلاثي المرح بعدد من الأفلام، منها غرام في الكرنك مع فرقة رضا، ومن أشهر أغنياتهن "حلاوة شمسنا وخفة ضلنا، الجو عندنا ربيع طول السنة"، ومع العندليب الأسمر في فيلم يوم من عمري، شاركن أغنيته ضحك ولعب وجد وحب.

ومع السندريلا سعاد حسني، قدمت فرقة الثلاثي المرح عددًا من الأغنيات، منها أغنيتهم للتليفزيون "كله ثقافة وعلوم وفنون، بيسلي تمام زي السيما"، بخلاف مشاركتهن في أفلام "الحلوة عزيزة، الراهبة، شفيقة القبطية، الخرساء، عفريت سمارة".

فرقة الثلاثي المرح، شاركت في كثير من الحفلات منها أضواء المدينة، كما شاركن في حفلات حضرها الرئيس جمال عبدالناصر، وكانت الفرقة هى أساس بداية كل الحفلات، لإضفاء البهجة والمتعة من خلال أغانيهن اللاتي تميزن بها، فضلًا عن مشاركتهن فرقة رضا بعدد من الأغنيات.

قبل نهاية الستينات، وفي الوقت الذي كانت فرقة الثلاثي المرح ملء السمع والبصر، قررن التوقف لأسباب أسرية، حيث تزوجت "سناء الباروني" شقيقة الفنانة سهير الباروني من مخرج الروائع حسن الإمام والتي شاركت معها بصوتها فقط في ثلاثية نجيب محفوظ، منها غناءها "طب قولوا لأمي" والتي أدتها بالتمثيل الفنانة نادية لطفي، كما تزوجت صفاء لطفي من المخرج سامي أبو النور، وانتقلت وفاء مصطفى إلى إحدى الدول العربية لتدريس الموسيقى.

من أشهر أغنيات فرقة الثلاثي المرح "البحر بيضحك ليه، حلوة يابلدي ياعروسة بطرحة، سكر نبات، كل ما نكبر نحلو أكتر، هنا مقص وهنا مقص، جانا الفرح".