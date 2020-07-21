الشرطة البريطانية تناقش منع استخدام مصطلح الإرهاب الإسلامي

تناقش الشرطة البريطانية، منع استخدام مصطلحات "الإرهاب الإسلامي" و"الجهاد" عند توصيف الهجمات الإرهابية التي ترتكب من قبل أشخاص إسلاميين، على خلفية الدلالات السلبية التي تعكسها على المسلمين ككل.

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية، أمس الاثنين، أنّ رئيس وحدة مكافحة الإرهاب، نيل باسو، ناقش الطرح في فعالية عبر الإنترنت في يونيو الماضي، حضرها أكثر من 70 ناجيا من هجمات إرهابية متعددة، وأقارب ضحايا، وغيرهم من الخبراء والأكاديميين وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك.

​واقترح باسو وصف الإرهابيين الذين وقفوا وراء تفجير مترو أنفاق لندن عام 2005 بـ"أتباع أيديولوجية أسامة بن لادن".

ولفت إلى إمكانية وصف الرجال الذين نفذوا هجوم جسر لندن عام 2017 بأنّهم "إرهابيون يسيئون إلى أهداف دينهم".

وألقت الجمعية باللوم على الاستخدام الرسمي لمصطلحي "إسلامي" و"جهادي"، في خلق مفاهيم وصور سلبية نمطية تدعو إلى التمييز ضد المسلمين وكره الإسلام، حسب المصدر ذاته.

من جهته، قال كبير مفتشي الشرطة البريطانية، نيك آدمز لـ"التايمز": "ليس من المؤكد المضي قدما في هذا الإصلاح".

وقال: "الشبكة الاستشارية لمكافحة الإرهاب اجتمعت لأن الضباط المسلمين قلقون من أنّ المصطلحات قد تساهم في وصم المسلمين الأبرياء في المملكة المتحدة، ليس لدينا خطط لتغيير المصطلحات التي نستخدمها في الوقت الحاضر، لكننا نرحب بالنقاشات والمساهمات في هذا الشأن".