بكين تعارض بشدة إدراج شركات صينية في قائمة العقوبات الأمريكية

أعلنت الصين، اليوم، معارضتها الشديدة لقرار وزارة التجارة الأمريكية تضمين 11 شركة صينية في قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات، لارتباطها بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين"، في تصريح اليوم، "إن الولايات المتحدة تتخذ ما يسمى حقوق الإنسان كذريعة لإساءة استخدام إجراءات الرقابة على الصادرات"، مشيرة إلى أن إدراج شركات صينية في قائمة العقوبات، يمثل انتهاكًا للمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وتدخلًا في الشؤون الداخلية للصين وإضرارا بمصالحها".

وحول إعلان بريطانيا تعليق معاهدة تسليم المطلوبين مع هونج كونج وفرض حظر السلاح عليها، حث "بين" الحكومة البريطانية على التخلي عما اسماه بـ "أوهام استمرار النفوذ الاستعماري"، ووقف تدخلاتها في شؤون الصين الداخلية، بما فيها قضية هونج كونج، لتفادي إلحاق المزيد من الأضرار بالعلاقات الثنائية.

وأضاف "بين"، أن التصرفات البريطانية الأخيرة بشأن هونج كونج تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمباديء الأساسية في العلاقات الدولية، مؤكدًا عزم الصين اتخاذ إجراءات قوية للرد على هذه السلوكيات التي وصفها بـ "المغلوطة".