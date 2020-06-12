المحكمة الجنائية الدولية تعلن رفضها لخطوة العقوبات الأمريكية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية رفضها لخطوة العقوبات الأمريكية، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بما يقيد دخول مسؤوليها إلى الولايات المتحدة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن اتهامات الجنائية الدولية للجنود الأمريكيين غير صحيحة وواشنطن ليست جزءا من المحكمة.

وأضاف بومبيو، أنه "لا يحق للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع جنودنا".

بدوره، أشار وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في مؤتمر صحفي، إلى أن "لن نسمح بمحاكمة الجنود الأمريكيين بسبب انتهاكات مزعومة".