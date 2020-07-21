"تربي بالغفير": دفنت فؤاد المهندس ووالده والإزالة طالت جزء من المقبرة

قال محمد حمادي، تربي عائلة الفنان الراحل فؤاد المهندس بمقابر الغفير، إن حجرة الدفن لم يصبها مكروه، جراء الإزالات الأخيرة التي حدثت، لتوسعة الشارع وإقامة محور الفردوس، مشيرا إلى إزالة جزء من المقبرة، فضلا عن السور الخارجي، والأشجار بالداخل.

وكشف صاحب الـ55 عاما لـ"الوطن"، أنه دفن الفنان فؤاد المهندس، ومن قبله والده الدكتور زكي، مشيرا إلى أن الفنانة شويكار لها مدفن فى نفس المنطقة.

وأضاف حمادي، أن أحد أفراد عائلة المهندس، جاء لمتابعة الموقف بعد إبلاغه بأعمال الإزالة، حيث سيتم إقامة سور خارجي على الجزء المتبقي من المدفن.

وأشار إلى أنه يوم وفاة فؤاد المهندس، تم غلق الشارع بالكامل، وكان هناك حضور من كل المسئولين، وشارك عدد كبير فى تشييع الجثمان.