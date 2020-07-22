9 كوارث طبيعية حول العالم في 2020 بخلاف فيروس كورونا

شهد عام 2020 منذ بدايته، وحتى الآن، حوالي 9 كوارث طبيعية، هزت العالم، بخلاف فيروس كورونا المستجد، المختلف عليه ما إذا كان فيروس طبيعي؟ أم من صنع البشر؟ وسُرب من المعامل أثناء إجراء الاختبارات عليه، وهي التهم التي توجهها الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين، بؤرة الفيروس، الذي أعلنت عنه السلطات الصينية في 7 يناير 2020، وينحدر من فصيلة الفيروسات التاجية، وأُطلق عليه علميا "كوفيد 19"، والذي سجل 14,909,236 حالة إصابه و614,471 وفاة حول العالم، حتى كتابة التقرير.

وترصد "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الكوارث الطبيعية التي دمرت العالم، وخلفت ضحايا بشرية، ومادية، حول العالم:

2 يناير:

زلزال يضرب بلدة سنجان شمال شرق إيران بقوة 5.8 "ريختر".

4 يناير:

فيضانات تضرب جاكرتا في أندونيسيا ويخلّف 53 قتيلا وأكثر من 170 ألف في الملاجئ.

31 يناير:

حريق يخرج عن السيطرة في كانبيرا بأستراليا واتسعت رقعته إلى 185 كيلومترا مربعا، وُصف بـ"الأسوأ تاريخيا".

14 يناير:

بركان "تال" يطلق سحباً من الرماد في العاصمة الفلبينية مانيلا ويوقف المدارس والشركات في أنحاء المدينة.

24 يناير:

زلزال قوي يهز شرق تركيا، ويسفر عن مقتل العشرات وانهيار مبانٍ.

3 مارس:

ثوران أنشط بركان في إندونيسيا، ويطلق حمم وأعمدة ضخمة من الدخان والرماد بارتفاع 6 آلاف متر.

21 مايو:

إعصار "أمفان" يضرب شرق الهند وبنجلادش، ويتسبب في مقتل 84 شخصا على الأقل وخلف "دمارا هائلا".

23 يونيو:

زلزال بقوة 7,5 "ريختر" جنوب المكسيك، أعقبه تحذير من وقوع "تسونامي" في أمريكا الوسطى.

8 يوليو:

هطول كميات غير مسبوقة من الأمطار في اليابان، والأرصاد الجوية المحلية تعلن حالة التأهب القصوى.