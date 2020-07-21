بها عناية مركزة.. تفاصيل وحدة استقبال حالات كورونا لأطفال أبو الريش

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من كل التجهيزات الطبية اللازمة للدور الخامس بمستشفى الباطنة بالكامل، وتحويله كمستشفى عزل مخصص للأطفال، الذين يثبت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال الخشت، في بيان له: "منذ ظهور فيروس كورونا في مصر، والجامعة تضع أساتذة قصر العيني، ومستشفياتها المختلفة على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا الوباء"، لافتا إلى أن مستشفيات أبو الريش كانت تقوم بعملية الفرز وتحويل الحالات الإيجابية إلى مستشفيات العزل، ومع زيادة أعداد المصابين من الأطفال، تم التنسيق مع الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد طه مدير عام المستشفيات الجامعية، بالعمل على تخصيص وحدة كاملة وتجهيزها لاستقبال الأطفال بالمجان.

مستشفى عزل الأطفال الذي أعلن عنه الخشت، ويتمثل في تحويل الدور الخامس بمستشفى الباطنة التابع لجامعة القاهرة، إلى عزل للأطفال، الذين يثبت إصابتهم بفيروس كورونا، يستوعب 25 سرير بين الأسرة العادية والرعاية المركزة، وبحسب قول الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، قد تصل الطاقة الاستيعابية لـ50 سرير، لمراعاة توفير أسرة للأمهات المرافقات لأطفالهن.

التحويل يتم من خلال مستشفيات أبو الريش

آلية التحويل إلى المستشفى بحسب تصريح صلاح الدين لـ"الوطن"، تتم بعد كشف الأطفال في مستشفيات أبو الريش العام أو الياباني، وبعد ثبوت إصابة الطفل بفيروس كورونا، يتم تحويلهم إلى مستشفى الباطنة التابع لمستشفيات جامعة القاهرة.

وتابعت عميد طب القصر العيني، أن الدور الذي تم تحويله إلى مستشفى عزل للأطفال، يضم أسرة للرعاية المركزة، للتعامل مع الحالات الصعبة.